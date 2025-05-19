Пьерпаоло Пиччоли стал креативным директором Balenciaga

Пьерпаоло Пиччоли назначен креативным директором модного дома Balenciaga, сказано на сайте французского люксового холдинга Kering. Господин Пиччоли вступает в должность с 10 июля. На этом посту он сменит Демну Гвасалию, ушедшего креативным директором в Gucci.

Первую коллекцию под креативным руководством Пьерпаоло Пиччоли представят в октябре 2025 года. «Я рад начать эту новую эру в Balenciaga с Пьерпаоло. Его творческое видение будет процветать, и он прекрасно интерпретирует наследие Кристобаля Баленсиаги, опираясь на смелое творчество, богатое наследие и сильную культуру дома. Благодаря опыту наших команд и динамичной творческой энергии, которая исторически двигала Balenciaga, я с нетерпением жду того, что мы построим вместе»,— сказал гендиректор модного дома Джанфранко Джананджели.

Пьерпаоло Пиччоли начал карьеру в итальянском модном доме Fendi, где проработал десять лет. После этого он 25 лет занимал должность креативного директора в Valentino. С 2008 по 2016 год делил обязанности с Марией Грацией Кьюри. В марте 2024-го он принял решение покинуть бренд.