График работы вестибюля 1 станции «Площадь Ленина» изменится с 20 мая

Режим работы вестибюля 1 станции метрополитена Петербурга «Площадь Ленина» изменится из-за капитального ремонта эскалатора. Такой график будет действовать до 1 августа, напомнили в пресс-службе подземки.

Вход в него будет закрыт с 8:00 до 9:00 по рабочим дня. В вечерние часы, с 17:20 до 19:00, доступ в вестибюль будет ограничен. В таком формате объект будет работать до 1 августа.

При этом 21 и 22 июня он будет полностью закрыт на вход для пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга показало на схеме выходы со станции метро «Театральная».

Татьяна Титаева