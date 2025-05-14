Смольный показал на схеме выходы со станции метро «Театральная»

Комитет по градостроительству и архитектуре выложил на общественные обсуждения документацию по станции метро «Театральная», где планируют построить два выхода на поверхность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируемые выходы со станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Планируемые выходы со станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Согласно схеме, первый выход появится в Театральном сквере у консерватории имени Римского-Корсакова. Он обозначен на схеме как вестибюль №1. Вестибюль №2, как и прежде, планируют построить на месте дома быта, который расположен на Лермонтовском проспекте.

Срок ввода объектов капитального строительства — 2026-2028 гг. На текущий момент поезда, идущие от «Спасской» до «Горного института», проезжают «Театральную» без остановки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Метрострой Северной столицы» ищет исполнителя для благоустройства стройплощадок «оранжевой» ветки, включая территорию станции «Театральная». Они должны быть готовы к лету.

Андрей Маркелов