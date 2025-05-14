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Смольный показал на схеме выходы со станции метро «Театральная»

Комитет по градостроительству и архитектуре выложил на общественные обсуждения документацию по станции метро «Театральная», где планируют построить два выхода на поверхность.

Планируемые выходы со станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге

Планируемые выходы со станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Планируемые выходы со станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Согласно схеме, первый выход появится в Театральном сквере у консерватории имени Римского-Корсакова. Он обозначен на схеме как вестибюль №1. Вестибюль №2, как и прежде, планируют построить на месте дома быта, который расположен на Лермонтовском проспекте.

Срок ввода объектов капитального строительства — 2026-2028 гг. На текущий момент поезда, идущие от «Спасской» до «Горного института», проезжают «Театральную» без остановки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Метрострой Северной столицы» ищет исполнителя для благоустройства стройплощадок «оранжевой» ветки, включая территорию станции «Театральная». Они должны быть готовы к лету.

Андрей Маркелов

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