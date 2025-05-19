Глава Таможенной службы Финляндии потребовал принять решение о границе с Россией

Глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил, что нужно принять долгосрочное решение по поводу российской границы, сообщает Yle. По его словам, терпение персонала не бесконечно.

Из-за закрытия границы таможня несет дополнительные расходы в размере более 500 тыс. евро в месяц. Порядка 150-200 тыс. евро уходят на перевод персонала с восточных погранпунктов в другие части Финляндии.

Часть таможенников уже два года работает в разъездах. Некоторые командированы в порты и аэропорты, кто-то работает удаленно. Увольнять сотрудников не планируют, так как в случае открытия российско-финской границы погранпункты останутся без опытного персонала.

По словам главного доверенного лица Профсоюза таможенников Яри Ниеминена, финскому правительству стоило бы открыть один из переходов на восточной границе и посмотреть как будет идти движение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что финские власти не планируют открывать границу из-за угроз, якобы исходящих от России. Также в Хельсинки приняли закон о запрете для россиян, не являющихся резидентами, проводить сделки с недвижимостью.

Андрей Маркелов