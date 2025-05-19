Путин: Трамп высказался о перемирии между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп по время телефонного разговора высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам разговора с господином Трампом.

«Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия»,— сказал господин Путин журналистам.

19 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он предложил начать процесс с составления совместного меморандума о будущем мирном договоре по Украине. При этом господин Путин подчеркнул, что задача устранения первопричин конфликта остается актуальной.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Анастасия Домбицкая