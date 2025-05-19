В Краснодаре усилят меры безопасности на стройплощадках

Власти Краснодара усилят охрану строительных площадок и контроль за заброшенными зданиями. Соответствующее распоряжение отдал глава города Евгений Наумов во время аппаратного совещания, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

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Вопрос безопасности объектов приобретает особую значимость перед началом школьных каникул. Глава города подчеркнул необходимость постоянного мониторинга ситуации.

«Заброшенные здания — это место притяжения детей, подростков. Особенно в летний каникулярный период. Каждый объект должен быть на контроле, на мониторинге. Вопрос очень серьезный.»,— заявил Евгений Наумов.

Директор городского департамента строительства Александр Мадовский отметил, что сотрудники ведомства регулярно напоминают владельцам недостроенных объектов о необходимости установки ограждений. Данный вопрос находится в компетенции администраций внутригородских округов, поселков и сел.

Ограждения уже появились на улицах Писателя Знаменского, 7 и Есенина, 108а. Сейчас рассматривается возможность установки камер видеонаблюдения на ул. Писателя Знаменского.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в 2025 году планируется завершить строительство трех проблемных жилых комплексов — «Луч», «Заря» и «Анит-Сити». Ранее проекты долгостроев были переданы Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства в регионе.

Нурий Бзасежев