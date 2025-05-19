Участок перед бывшей гостиницей «Турист» в Ростове купила энергетическая компания

В Ростове участок перед отелем «Амакс» (бывшая гостиница «Турист») выкупил поставщик электрооборудования «ЭнергоДонСтрой». Об этом сообщает «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pastvu.com Фото: pastvu.com

По данным Росреестра, стоимость участка площадью в 2896 кв. м оценивается в 39,8 млн руб. Раннее он принадлежал ростовской предпринимательнице Зухре Бугровой, которая получила разрешение на строительство на участке двухэтажного магазина. Возведение здания началось, однако Арбитражный суд Ростовской области запретил дальнейшее строительство и постановил снести конструкции из-за того, что фундамент здания находится в охранной зоне газопровода и препятствует техобслуживанию и ремонту.

Как сообщал «Ъ-Ростов», власти планируют вернуть на участке фонтан, который находился перед гостиницей в советское время. В пресс-службе губернатора Ростовской области отметили, что смена собственника земли не повлияет на планы возведения фонтана.

Константин Соловьев