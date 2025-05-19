Amnesty International прокомментировала решение РФ о признании ее нежелательной

В Amnesty International назвали решение России о признании организации нежелательной «частью более широких усилий российского правительства по подавлению инакомыслия и изоляции гражданского общества». В организации заявили, что «не прекратят работу по документированию и разоблачению» нарушений прав человека.

«Мы удвоим наши усилия по разоблачению в России вопиющих нарушений прав человека как внутри страны, так и за рубежом»,— сообщили в организации, комментируя решение российских органов власти (цитата по Reuters).

19 мая Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность правозащитной организации Amnesty International Limited. В надзорном ведомстве утверждают, что организация поддерживает экстремистские организации и финансирует деятельность иноагентов.

Amnesty International (AI) Limited — организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Она привлекает внимание к нарушениям прав человека и борется за соблюдение международных стандартов. За свою работу организация удостоена Нобелевской премии, а также премии ООН в области прав человека. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт НПО из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Анастасия Домбицкая