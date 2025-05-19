Новак: «Газпром» прорабатывает новый газовый контракт с Сербией

«Газпром» (MOEX: GAZP) сейчас прорабатывает условия нового газового контракта с Сербией, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, соответствующие поручения уже даны.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это обсуждалось тоже на встрече с (президентом Сербии Александром.—"Ъ") Вучичем, на уровне президентов… Сейчас этим "Газпром" занимается»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС). Александр Вучич затронул вопрос поставок российского газа в Сербию на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 мая.

В воскресенье гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович подтвердил, что стороны ведут переговоры о долгосрочном газовом контракте. По его словам, импорт сырья из России может достичь 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет. Господин Баятович выразил надежду, что контракт заключат к концу мая.