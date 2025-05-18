Сербия договаривается с Россией о поставках 2,5 млрд куб. м газа в год

Россия и Сербия обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку газа, сообщил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович. По его словам, импорт сырья из РФ может достичь 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет. Господин Баятович добавил, что сторонам еще предстоит договориться о цене и регулировании возможных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из РФ 8 плюс 4 млн куб. м (в сутки.—“Ъ”), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будет 2 млн (куб. м в сутки.—“Ъ”) из Азербайджана. И еще будет 2-3 млн из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что, мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по „нефтяной формуле“ с элементом биржевых цен»,— рассказал гендиректор «Србиягаза» в интервью телеканалу TV Prva. Он выразил надежду, что контракт с Россией заключат до истечения срока нынешнего — 31 мая.

Российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток», который проходит через территорию Болгарии. В 2023 году Россия поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа. В марте 2025-го президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обсудили продление договора о поставках газа в Белград.

О поставках газа РФ в Европу — в материале «Ъ» «ЕС увеличил закупки российского СПГ».