Новак допустил продление ограничений на экспорт бензина

Правительство России поддерживает продление запрета на экспорт бензина компаниями мощностью до 1 млн т в год до конца октября. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы обсуждали вопрос на прошлой неделе на заседании штаба. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе все участники штаба поддерживают»,— сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Ограничения на экспорт бензина для трейдеров, нефтебаз и компаний, выпускающих менее 1 млн т в год, действует до 31 августа. До 29 ноября 2024 года запрет действовал для всех производителей. Некоторые участники рынка выступают за введение бессрочного эмбарго для мелких компаний. По их мнению, это способствует сдерживанию роста цен.

Подробнее об ограничениях — в материале «Бензин придерживают в России».

Екатерина Отрашкевич