В даче взятки заму директора ульяновского «Дорремстроя» обвиняют тольяттинского бизнесмена

Как стало известно «Ъ-Волга», взятку заместителю директора ульяновского МБУ «Дорремстрой» давал тольяттинский предприниматель Алексей Вайсов, заместитель руководителя ООО «Госпоставщик» (Тольятти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в понедельник следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило о возбуждении двух уголовных дел по факту дачи взятки в крупном размере (ч.4 ст.291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и получения этой взятки (ч.5 ст.290, до 12 лет лишения свободы).

Следствием установлено, что в 2023 году замдиректора тольяттинской компании «Госпоставщик» дал взятку в размере 918 тыс. руб.» заместителю директора «Дорремстроя» Сергею Рябову за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на поставку «галита минерального» (техническая соль, применяемая в качестве реагента на дорогах в зимний период). Также, по мнению следствия, взятка была направлена на обеспечение «дальнейшего сотрудничества». Взяткодателю и взяткополучателю предъявлены обвинения. Обвиняемые признали вину. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ-Волга», что заместитель директора «Госпоставщика» — Алексей Вайсов из Тольятти. Он же является владельцем и директором тольяттинской компании «Про-сол» (ООО, оптовая торговля неспециализированная). Компания «Госпоставщик» (оптовая торговля неспециализированная) принадлежит Евгению Осминкину (он же — директор компании). При этом «Про-сол» аффилирована с «Госпоставщиком» через ООО «ФК Владимир», совладельцами которой (с долями по 33%) являются Евгений Осминкин и Алексей Вайсов.

Проблемы с «Госпоставщиком» возникали ранее и в Самарской области. Так, согласно данным Арбитражного суда Самарской области, летом 2024 года департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары направил в арбитражный суд иск с требованием взыскать с «Госпоставщика» неустойку и штраф в размере 636 тыс. руб. За недопоставку 2,37 тыс. тонн галита. Суд, не опровергнув факты, в удовлетворении иска, тем не менее, отказал, указав, что списание неустойки является обязанностью заказчика, и он должен сделать это самостоятельно.

Андрей Васильев, Ульяновск