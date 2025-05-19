Экс-руководителю ульяновского МБУ «Дорремстрой» и взяткодателю предъявлены обвинения

Следственным управлением СКР по Ульяновской области возбуждены два уголовных дела по факту дачи взятки в крупном размере (ч.4 ст.291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и получения этой взятки (ч.5 ст.290, до 12 лет лишения свободы). Об этом в понедельник, 19 мая, сообщило СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что 16 мая в Ульяновске сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции совместно с представителями регионального следственного управления СКР в ульяновском МБУ «Дорремстрой» проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых был задержан экс-руководитель МБУ Сергей Рябов по подозрению в получении взятки в крупном размере. Сергей Рябов исполнял обязанности директора «Дорремстроя» с апреля 2024 года по март 2025 года.

Как в понедельник сообщило СУ СКР, «предварительно установлено, что в 2023 году заместитель директора коммерческой организации дал взятку в размере 918 тыс. руб.» заместителю директора «Дорремстроя» Сергею Рябову за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на поставку «галита минерального» (техническая соль, применяемая в качестве реагента на дорогах в зимний период). Также, по мнению следствия, взятка была направлена на обеспечение «дальнейшего сотрудничества». Подробностей уголовного дела в СУ СКР пока не раскрывают. По данным источника «Ъ-Волга», близкого к правоохранительным органам, взяткодатель — заместитель директора компании «Госпоставщик» (ООО, Тольятти Самарской области).

Взяткодателю и взяткополучателю предъявлены обвинения. Обвиняемые признали вину. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Андрей Васильев, Ульяновск