Петербургские депутаты предлагают резервировать рабочие места для добровольцев

Лиц, заключивших контракт с содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, организациями, предлагают включить в перечень категорий граждан, для которых резервируются рабочие места на предприятиях Санкт-Петербурга. Такую инициативу разработали депутаты городского парламента.

Член Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок в личном Telegram-канале отметил, что участники спецоперации должны иметь равное право на всестороннюю соцподдержку Петербурга по возвращении из зоны боевых действий. Законодательная инициатива 19 мая была поддержана на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания. Далее она будет рассмотрена в городском парламенте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский депутат внес в Госдуму запрет на раздел доходов при разводе с участниками боевых действий.

Татьяна Титаева