Корыстных невест отделят от доходов бойцов СВО

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Евгений Марченко внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете делить выплаты участников СВО при разводе. Сейчас они считаются совместно нажитым имуществом и делятся пополам между супругами. Авторы документа настаивают, что женщины стали чаще выходить замуж из «корыстных целей» — чтобы получить часть выплат бойцу. Среди участников боевых действий на Украине подобный разговор шел уже давно. Более того, некоторые даже считали незаконным деление этих денег при разводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект распространяется на всех участников СВО, в том числе на лиц, поступивших в добровольческие формирования, заключивших контракт с ЧВК, «содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Законопроект распространяется на всех участников СВО, в том числе на лиц, поступивших в добровольческие формирования, заключивших контракт с ЧВК, «содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Внесен законопроект в Госдуму депутатами Евгением Марченко и Александром Бородаем, в базе на сайте Госдумы он появился 12 мая. Документом предлагается изменить законодательство по части раздела имущества при разводе, если один из супругов участвует в боевых действиях. Свое предложение авторы обосновывают желанием «защитить военнослужащих».

Законопроект предполагает внесение поправок в Семейный кодекс РФ. Планируется, что единовременные выплаты при подписании контракта, денежное довольствие, а также ежемесячные и другие виды выплат, в том числе за ранения, будут считаться личной собственностью военнослужащего. Сейчас совместным имуществом по закону является все нажитое в браке, даже индивидуальные пенсии и личные выплаты.

Законопроект распространяется на всех участников СВО, в том числе на лиц, поступивших в добровольческие формирования, заключивших контракт с ЧВК, «содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ». Господин Марченко указывает, что в России сейчас есть процедуры, помогающие подтвердить участие человека в боевых действиях, даже если человек и не находится в составе Вооруженных сил. Раздел выплат бойцам, считает депутат, «создает ряд правовых и социальных проблем, требующих законодательного решения».

В пояснительной записке авторы пишут, что российские военные получают выплаты «особого характера», которые должны мотивировать их участвовать в боевых действиях в рядах своей армии. В то же время, считают парламентарии, из корыстных целей девушки выходят замуж за тех, кто готов воевать, так как после заключения контракта последуют выплаты.

«После начала специальной военной операции участились случаи заключения браков с участниками СВО, мотивированные не созданием семьи и построением долгосрочных отношений, а корыстными целями получения доступа к значительным денежным выплатам, предусмотренным для участников специальной военной операции. Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения военнослужащими и приравненных к ним лицам соответствующих выплат, с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга»,— говорится в документе.

При этом депутаты считают, что изменение должно затронуть только браки, зарегистрированные после 24 февраля 2022 года, чтобы исключить возможность обратного действия новой нормы к бракам, заключенным до начала СВО.

«Предлагаемое изменение будет способствовать снижению количества фиктивных браков, заключаемых с военнослужащими с целью последующего раздела полученных ими денежных выплат, что, в свою очередь, позволит сохранить целевой характер этих выплат и обеспечить их использование по назначению для компенсации рисков и тягот военной службы в особых условиях»,— заключили авторы.

Будет ли имущество, купленное за выплаты бойца, считаться его личной покупкой, пока неясно.

Полина Пучкова