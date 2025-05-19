Доходы гостиниц Адыгеи выросли на 40% до 3,3 млрд рублей

Доходы гостиниц Республики Адыгея в 2024 году составили 3,3 млрд руб., что на 40% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов во время отчета о результатах деятельности правительства республики.

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«В результате почти в два раза выросли налоговые поступления в бюджет республики, достигнув 115 млн рублей»,— заявил господин Кумпилов.

По итогам 2024 года объем инвестиций в туристическую сферу Адыгеи вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 5,5 млрд руб. Вклад отрасли в валовой региональный продукт республики составил 5%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что правительство РФ направит Адыгее дополнительные 660 млн руб. на развитие инфраструктуры туристического кластера в Лагонаки до конца 2024 года. Бюджетные деньги также распределят на возведение объектов водоснабжения и водоотведения. Всего в предыдущем году на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в Лагонаки планировалось выделить 2,7 млрд руб.

На третий этап строительства дороги к плато Лагонаки в 2025 году направят 972 млн руб. Трасса является частью инфраструктуры туристического кластера.

Анна Гречко