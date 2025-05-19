«Авито Услуги»: все больше одежды plus size отшивают индивидуально

В первом квартале 2025 года предложение услуг по индивидуальному пошиву одежды больших размеров увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ъ» в сервисе «Авито Услуги». Спрос на такую одежду растет и на маркетплейсах.

Создание одежды нестандартных размеров требует особого подхода: зачастую мастерам необходимо изготавливать уникальные лекала с нуля, и стоимость этой услуги в среднем начинается от 1 тыс. руб., говорит руководитель категории хозяйственных и деловых услуг сервиса Александр Семочкин.

Ведущие маркетплейсы также отмечают рост спроса на одежду plus size. Так, на Wildberries в первом квартале этого года купили на 36% больше год к году женской одежды от 54-го размера. На Ozon оборот от продажи женской одежды 54-го размера и выше в первом квартале 2025 года вырос на 62,2% год к году. Как рассказали в маркетплейсе, в целом категория женской одежды всех размеров растет аналогичными темпами. В Lamoda отмечают рост спроса в этой категории на 10% год к году за квартал.

Производство одежды больших размеров связано с рядом технологических и маркетинговых сложностей, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Например, для пошива такой одежды требуются особые лекала, так как обычные не масштабируются линейно. Кроме того, одежда больших размеров требует больше ткани, более сложного кроя, более прочную фурнитуру, а это повышает себестоимость изделий, констатирует она.

Одежда plus size перетекает в онлайн еще активнее, чем одежда стандартных размеров: уже более половины продаж приходится на онлайн-каналы, отмечает госпожа Лебсак-Клейманс. При этом процент возвратов гораздо выше, чем у одежды стандартных размеров, из-за проблем с посадкой изделий.

Виктория Колганова