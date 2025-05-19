Петербургские отели по итогам майских праздников бронировали на 70% чаще
Во время майских праздников отели и гостиницы Санкт-Петербурга бронировали на 70% чаще, чем в прошлом году. На Северную столицу пришлось 9% от всех бронирований, сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы МТС и Bronevik.com (входит в компанию).
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Петербург по доли покупок номеров обошла лишь Москва (11%). На третьем месте по активности туристов в майские праздники разместилась Казань (4%).
Несмотря на значительный прирост бронирований в город на Неве, лидером стал Архыз в Карачаево-Черкесии (+119%). Далее идет Красная Поляна, где число бронирований превзошло прошлогодний уровень на 103%. Третья строчка у Великого Новгорода (+84%).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что посетившие Петербург на майских праздниках туристы принесли городу 35 млрд рублей.