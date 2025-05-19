Петербургские отели по итогам майских праздников бронировали на 70% чаще

Во время майских праздников отели и гостиницы Санкт-Петербурга бронировали на 70% чаще, чем в прошлом году. На Северную столицу пришлось 9% от всех бронирований, сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы МТС и Bronevik.com (входит в компанию).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербург по доли покупок номеров обошла лишь Москва (11%). На третьем месте по активности туристов в майские праздники разместилась Казань (4%).

Несмотря на значительный прирост бронирований в город на Неве, лидером стал Архыз в Карачаево-Черкесии (+119%). Далее идет Красная Поляна, где число бронирований превзошло прошлогодний уровень на 103%. Третья строчка у Великого Новгорода (+84%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что посетившие Петербург на майских праздниках туристы принесли городу 35 млрд рублей.

Татьяна Титаева