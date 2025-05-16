Посетившие Петербург на майских праздниках туристы принесли городу 35 млрд рублей

На майских праздниках Санкт-Петербург посетили 675 тыс. туристов и 275 тыс. экскурсантов (всего — 950 тыс. человек). Вклад гостей Северной столицы в экономику города за период с 1 по 11 мая составил более 35 млрд руб., рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2025 году город посетило на 13% больше туристов и экскурсантов, чем в 2024-м. Средняя загрузка петербургских отелей в текущем году составила 65%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы чаще всего бронировали отдых на майские в Москве и Ленобласти.

Дарья Астанина