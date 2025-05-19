В Краснодаре стартовал ремонт дорог на улицах Дальней и Ягодина

В Краснодаре начался ремонт дорог на улицах Дальней и Ягодина. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты уже приступили к снятию старого асфальтового покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На ул. Дальней работы проводятся на участке от улицы Тургенева до Шоссе Нефтяников, а на ул. Ягодина — от Российской до Ростовского Шоссе. План включает ремонт колодцев, замену бордюров, укладку нового асфальта и частичное обновление тротуаров. Также будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

По условиям контракта, подрядчик должен завершить ремонт на всех десяти дорогах до 1 октября 2025 года, однако планирует справиться с задачей раньше срока. В ближайшее время начнутся работы еще на восьми магистралях города.

Ремонт осуществляется в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Общая протяженность обновляемых участков превысит 25 км. Кроме того, в 2025 году в жилом районе Новознаменский запланирован ремонт гравийного покрытия более чем на 30 участках дорог.

Параллельно в городе идет капитальный ремонт Тургеневского моста через реку Кубань. Работы стартовали 16 апреля. По данным администрации Краснодара, демонтажные работы первого этапа завершены на 95%. На реализацию проекта из краевого бюджета выделено около 1,2 млрд руб. Срок выполнения работ — 18 месяцев. Ход ремонта контролирует глава краевой столицы Евгений Наумов.

Анна Гречко