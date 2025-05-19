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Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября

Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football, состоится 22 сентября в театре Шатле в Париже. Об этом объявил официальный аккаунт премии в социальной сети Х.

Список номинантов будет объявлен 6 августа. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник Родри. В сезоне-2023/24 он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. Также Родри выиграл чемпионат Англии в составе клуба «Манчестер Сити».

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Награда была учреждена бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Раньше получить «Золотой мяч» могли только европейские футболисты, с 1995 года награду стали вручать игрокам любой национальности, выступающим за европейский клуб. С 2007 года обладателем приза может стать любой игрок.

Таисия Орлова

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