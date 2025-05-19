Паром между Сочи и Турцией могут запустить в июне

Регулярное паромное сообщение между российским Сочи и турецким Трабзоном может быть возобновлено с 1 июня 2025 года. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на данные Росморречфлота. Уточняется, что маршрут под названием «Лидер Лайн» будет обслуживать судно Seabridge, рассчитанное на перевозку до 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Паром оборудован 112 каютами и 93 креслами экономкласса. Продолжительность рейса составит порядка 12 часов, курсирование запланировано дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Оператор маршрута, компания «СВС Шипинг», еще в октябре 2024 года уведомила капитанию морского порта Сочи о намерении наладить транспортировку пассажиров, туристических групп и легковых автомобилей. Проект был рассмотрен на заседании Координационного совета государственных контрольных органов морского пункта пропуска в порту Сочи. По результатам проверки была подтверждена техническая возможность запуска линии.

Ранее старт перевозок намечался на декабрь 2024 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Последней датой назывался промежуток с 2 по 6 апреля 2025 года, однако запуск вновь был отложен. Причинами отклонения от графика назывались неблагоприятные погодные условия, проведение в Турции праздника Рамадан, а также отсутствие готовности портовой инфраструктуры на российской стороне.

В настоящее время завершены технические работы по подготовке судна, продолжается межведомственная координация для финализации организационных процедур. В случае устойчивого спроса оператор допускает возможность увеличения частоты рейсов и введения в эксплуатацию второго парома.

Вячеслав Рыжков