Новак: РФ и Китай продолжают обсуждать отмену пошлин на российский уголь

Москва и Пекин еще не завершили переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь, «процесс обсуждается», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Тарифы были введены в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Согласно подсчетам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), по итогам марта 2025 года Китай импортировал почти 2 млн т антрацита (каменного угля высшего сорта). Почти 100% поставок пришлось на Россию. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 59%.

Подробности — в материале «Ъ» «Уголь вышел сортом».