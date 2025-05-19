Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие пространства создают девелоперы в своих проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Только в 16 из 102 премиальных и элитных жилых комплексов, выведенных в реализацию сегодня, комплексно предусмотрены общественные пространства для встреч и отдыха жителей, занятий спортом и детских игр — именно в таком составе. Самой популярной категорией оказался фитнес, он есть в 70 девелоперских проектах. Пространство с самым насыщенным наполнением — клабхаус. Он заявлен в 11 домах, посчитали специалисты компании Sminex и системы bnMAP.pro.

Исторически термин «клабхаус» связан с привилегированными закрытыми сообществами — так называли в XIX веке дома, где заседали клубы гольфистов. В современной Москве клабхаус — или гостиная, или лаунж-зона для встреч и общения резидентов отдельного дома, или целые инфраструктурные хабы, закрывающие разные вопросы жителей — от занятий спортом до гармоничного развития детей.

Еще пять лет назад наличие разнообразной инфраструктуры только для жителей домов было исключением из правил. Сегодня общественные пространства эволюционируют и становятся более насыщенными, сохраняя концепцию приватности. Экзотические опции вроде депозитариев и сигарных комнат, а также холодильников для шуб больше похожи на маркетинговую составляющую. В то же время на рынке появляются целые инфраструктурные хабы с функционалом, ориентированным на регулярное использование. Домов с таким наполнением и подходом незначительное количество, но, как отмечают эксперты, есть уже тенденция к эволюции. Клабхаус превращают в комьюнити-центры.

Светлана Бардина