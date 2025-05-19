Детские здравницы Анапы и Темрюка получат 58 млн рублей на зарплаты сотрудникам

Власти Кубани направят детским санаториям Анапы и Темрюка 58,5 млн руб. на частичное возмещение затрат на зарплаты сотрудникам. Под исключение попали госучреждения. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации Кубани выделили министерству труда и социального развития края. Специалистам предстоит разработать и утвердить порядок предоставления субсидий и обеспечить адресный характер поддержки.

Субсидию на компенсацию зарплат сотрудникам выделили на фоне экологической ЧС, предполагается, что мера позволит сохранить занятость сотрудников санаториев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов. На территории всей Бугазской косы, а также береговой линии между Витязево и Благовещенской проведут исследования по восстановлению экосистемы.