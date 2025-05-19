Детские здравницы Анапы и Темрюка получат 58 млн рублей на зарплаты сотрудникам
Власти Кубани направят детским санаториям Анапы и Темрюка 58,5 млн руб. на частичное возмещение затрат на зарплаты сотрудникам. Под исключение попали госучреждения. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте краевой администрации.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации Кубани выделили министерству труда и социального развития края. Специалистам предстоит разработать и утвердить порядок предоставления субсидий и обеспечить адресный характер поддержки.
Субсидию на компенсацию зарплат сотрудникам выделили на фоне экологической ЧС, предполагается, что мера позволит сохранить занятость сотрудников санаториев.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов. На территории всей Бугазской косы, а также береговой линии между Витязево и Благовещенской проведут исследования по восстановлению экосистемы.