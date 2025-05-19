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Детские здравницы Анапы и Темрюка получат 58 млн рублей на зарплаты сотрудникам

Власти Кубани направят детским санаториям Анапы и Темрюка 58,5 млн руб. на частичное возмещение затрат на зарплаты сотрудникам. Под исключение попали госучреждения. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте краевой администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации Кубани выделили министерству труда и социального развития края. Специалистам предстоит разработать и утвердить порядок предоставления субсидий и обеспечить адресный характер поддержки.

Субсидию на компенсацию зарплат сотрудникам выделили на фоне экологической ЧС, предполагается, что мера позволит сохранить занятость сотрудников санаториев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов. На территории всей Бугазской косы, а также береговой линии между Витязево и Благовещенской проведут исследования по восстановлению экосистемы.

Саркис Айвазян

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