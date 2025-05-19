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Коммерсантъ FM
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Правительство разрешило отсрочить модернизацию ТЭС из-за нехватки оборудования

Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила сдвиг сроков 14 проектов модернизации ТЭС (4,1 ГВт) без штрафов для генерирующих компаний. По данным «Ъ», основная причина — дефицит оборудования: импортные поставки ограничены санкциями, а российские производители задерживают выпуск турбин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснил источник на рынке, окончательные решения по переносу внесут в соответствующие распоряжения. Рассматривается приоритезация проектов в зависимости от ожидаемого роста спроса на электроэнергию.

В «Сообществе потребителей энергии» раскритиковали это решение. Поставщики должны нести риски, заложенные в контрактах, а не перекладывать издержки на тарифы для бизнеса и населения, сообщили в ассоциации.

Подробнее — в материале «ТЭС включают режим ожидания».

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