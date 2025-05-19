Руководство и тренерский штаб ФК «Ростов» покинут команду по окончании сезона

Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» покинут команду по завершении сезона. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По информации издания, о решении будет объявлено после Суперфинала Кубка России с московским ЦСКА, который пройдет 1 июня. Сообщается, что «Ростов» покинут президент клуба Арташес Арутюнянц, а также тренерский штаб, более 50 человек из офиса и «большое количество игроков».

Спортивный директор клуба Алексей Рыскин подтвердил «Спорт-Экспрессу» информацию о своем уходе: «Я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать. Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем».

Пресс-служба «Ростова» в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о возможных кадровых изменениях: «На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме, команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского "Динамо". Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности

По итогам 29 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 38 очков и располагается на восьмом месте турнирной таблицы.

Таисия Орлова