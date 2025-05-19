Кубань может избежать дефицита меда в 2025 года

Краснодарский край, несмотря на общее снижение численности пчел в России, не столкнется с дефицитом меда и сопутствующей продукции в 2025 году. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на председателя организации «Промышленные пчеловоды России» Александра Кудашева. Спикер отметил, что регион удерживает достаточное количество пчелосемей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», по оценкам Межрегионального союза пчеловодов, в 2024 году численность пчел в стране сократилась на 20–25%. Глава объединения Александр Кукс не исключает временного дефицита продукции до момента восстановления популяции — не ранее июля. Однако в Минсельхозе России таких рисков не прогнозируют, ссылаясь на рост числа пчелосемей в сельхозорганизациях на 4,2% за год — до 49,7 тыс.

Кудашев подтвердил, что зимовка прошла относительно благополучно: по данным Союза, 98–100% пчелосемей сохранились у 56% пасечников. В Краснодарском крае зафиксированы умеренные потери, причиной которых стала холодная зима. Возможен спад раннего урожая меда — в частности, акациевого — из-за погодных условий, однако дефицита не ожидается.

По словам пчеловодов из региона, несмотря на влияние морозов, акациевый мед все же появится на рынке. Общий объем продукции в крае и в целом по стране, как заверяют специалисты, останется на приемлемом уровне.

Вячеслав Рыжков