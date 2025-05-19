Кубань может избежать дефицита меда в 2025 года
Краснодарский край, несмотря на общее снижение численности пчел в России, не столкнется с дефицитом меда и сопутствующей продукции в 2025 году. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на председателя организации «Промышленные пчеловоды России» Александра Кудашева. Спикер отметил, что регион удерживает достаточное количество пчелосемей.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ», по оценкам Межрегионального союза пчеловодов, в 2024 году численность пчел в стране сократилась на 20–25%. Глава объединения Александр Кукс не исключает временного дефицита продукции до момента восстановления популяции — не ранее июля. Однако в Минсельхозе России таких рисков не прогнозируют, ссылаясь на рост числа пчелосемей в сельхозорганизациях на 4,2% за год — до 49,7 тыс.
Кудашев подтвердил, что зимовка прошла относительно благополучно: по данным Союза, 98–100% пчелосемей сохранились у 56% пасечников. В Краснодарском крае зафиксированы умеренные потери, причиной которых стала холодная зима. Возможен спад раннего урожая меда — в частности, акациевого — из-за погодных условий, однако дефицита не ожидается.
По словам пчеловодов из региона, несмотря на влияние морозов, акациевый мед все же появится на рынке. Общий объем продукции в крае и в целом по стране, как заверяют специалисты, останется на приемлемом уровне.