Заместителям воронежского министра ЖКХ снова продлили домашний арест

Центральный райсуд Воронежа вновь продлил на два месяца домашний арест заместителям министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде. Мера пресечения будет действовать до 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Толчеева (слева) и Елена Евсюкова (справа) во время первого заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Наталия Толчеева (слева) и Елена Евсюкова (справа) во время первого заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Чиновниц задержали в конце января. Уголовное дело связано с контрактом на исследование объемов мусора в Воронежской области. В 2022 году департамент ЖКХ региона (ныне — министерство) заключил договор с крымской компанией ООО «Альфа» на 9,4 млн руб. при начальной цене в 15 млн руб. Подрядчик выполнил работу в срок.

В региональном УМВД считают, что еще до заключения контракта Елена Евсюкова и Наталья Толчеева приказали подчиненным уменьшить показатели объемов мусора. На основе этих данных власти установили заниженные нормативы и размер платы за утилизацию. В прошлом году Воронежский областной суд по иску регоператора ООО «Вега» признал эти нормативы недействующими, что, по мнению полиции, причинило ущерб министерству ЖКХ в размере стоимости контракта.

Чиновницы не признают вину. После задержания полиция ходатайствовала об их заключении под стражу, однако суд этого делать не стал.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов