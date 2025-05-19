Начальник Госавтоинспекции Челябинска подал в отставку

Руководитель Госавтоинспекции Челябинска Радий Ганиев подал заявление об отставке. О своем решении он сообщил в начале мая. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Радий Ганиев стал начальником ГАИ Челябинска в сентябре прошлого года. Ранее эту должность занимал Александр Гайде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 мая этого года начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РФ по Челябинской области» Александра Гайде задержали сотрудники регионального УФСБ РФ. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Также был задержан учредитель ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян. СК подозревает его в даче взятки.

По версии следствия, в 2018-2023 годах начальник челябинского отдела ГАИ получил от Ромика Варданяна взятки в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, строительных материалов и бытовой техники за покровительство его компании. Александр Гайде также не принимал меры административного реагирования, когда подрядчик нарушал законодательство при эксплуатации грузовиков, считает следствие. По одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн руб. В настоящий момент Александр Гайде находится в СИЗО.