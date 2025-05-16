Экс-начальника ГАИ Челябинска отправили в СИЗО

Руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области, бывшего начальника отдела ГАИ УМВД по Челябинску Александра Гайде, обвиняемого в получении взятки, отправили под стражу до 15 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2018-2023 годах начальник челябинского отдела ГАИ получал от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна взятки в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, строительных материалов и бытовой техники за покровительство его компании. Кроме того, руководитель не принимал меры административного реагирования, когда подрядчик нарушал законодательство при эксплуатации грузовиков. По одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Гайде и Ромика Варданяна задержали сотрудники УФСБ России по региону 15 мая. Первый обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второй — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Виталина Ярховска