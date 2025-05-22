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Коммерсантъ FM
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Причины отказа в выплате страхового возмещения по полису выезжающих за рубеж

  • Несоответствие условий полиса. Если страхователь не ознакомился с условиями полиса или не выполнил их, это может стать причиной отказа. Например, если страховой случай не покрывается выбранным полисом.
  • Отсутствие необходимых документов. Для получения возмещения необходимо предоставить определенные документы (например, медицинские справки, чеки и т. д.). Если документы не предоставлены или оформлены неправильно, можно получить отказ.
  • Неправильное указание информации. Если при оформлении полиса были указаны неверные данные (например, возраст, состояние здоровья), это может стать основанием для отказа.
  • Сроки подачи заявления. Многие страховые компании требуют подачи заявления о возмещении в определенные сроки. Пропуск этого срока может привести к отказу.
  • Перенесенные заболевания. Если у страхователя были хронические заболевания или травмы до поездки и они стали причиной обращения за возмещением, это может быть основанием для отказа.
  • Нарушение правил поведения. Если турист нарушил правила (например, занимался экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия), это также может стать причиной отказа.
  • Необоснованные требования. Если сумма возмещения превышает разумные пределы или не соответствует действительности, страховая компания может отказать в выплате.

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