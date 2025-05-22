Причины отказа в выплате страхового возмещения по полису выезжающих за рубеж
Несоответствие условий полиса. Если страхователь не ознакомился с условиями полиса или не выполнил их, это может стать причиной отказа. Например, если страховой случай не покрывается выбранным полисом.
Отсутствие необходимых документов. Для получения возмещения необходимо предоставить определенные документы (например, медицинские справки, чеки и т. д.). Если документы не предоставлены или оформлены неправильно, можно получить отказ.
Неправильное указание информации. Если при оформлении полиса были указаны неверные данные (например, возраст, состояние здоровья), это может стать основанием для отказа.
Сроки подачи заявления. Многие страховые компании требуют подачи заявления о возмещении в определенные сроки. Пропуск этого срока может привести к отказу.
Перенесенные заболевания. Если у страхователя были хронические заболевания или травмы до поездки и они стали причиной обращения за возмещением, это может быть основанием для отказа.
Нарушение правил поведения. Если турист нарушил правила (например, занимался экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия), это также может стать причиной отказа.
Необоснованные требования. Если сумма возмещения превышает разумные пределы или не соответствует действительности, страховая компания может отказать в выплате.