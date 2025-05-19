В Новороссийске объявили ракетную опасность

На территории Новороссийска объявлен сигнал «Ракетная опасность» Аналогичное предупреждение об угрозе падения ракет поступило через приложение МЧС России жителям всего черноморского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Граждан просят сохранять спокойствие и принять меры предосторожности: не подходить к окнам, по возможности укрыться в помещении без окон. На улице рекомендуется спрятаться в цоколе ближайшего здания или подземного перехода.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти города-героя увеличили суммы выплат пострадавшим от атаки БПЛА. В ходе массированного налета украинских дронов на Новороссийск в ночь на 3 мая повреждения получили 192 квартиры.