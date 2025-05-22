10 правил Уоррена Баффетта

- «Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым».
- «Лучше купить отличную компанию за неплохую цену, чем неплохую за отличную».
- «Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять».
- «В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло».
- «Вы не можете заключить хорошую сделку с плохим человеком».
- «Если сейчас вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вскоре будете продавать те, в которых нуждаетесь».
- «Дайте своим детям достаточно денег, чтобы они чувствовали, что могут сделать что-нибудь, но не настолько, чтобы они ничего не хотели делать».
- «Самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестировать в себя».
- «Если вы входите в 1% самых счастливых людей в мире, вы должны думать о других 99%».
- «В мире бизнеса самые успешные люди — те, кто занимается тем, что они любят».
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