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Коммерсантъ FM
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10 правил Уоррена Баффетта

  • «Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым».
  • «Лучше купить отличную компанию за неплохую цену, чем неплохую за отличную».
  • «Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять».
  • «В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло».
  • «Вы не можете заключить хорошую сделку с плохим человеком».
  • «Если сейчас вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вскоре будете продавать те, в которых нуждаетесь».
  • «Дайте своим детям достаточно денег, чтобы они чувствовали, что могут сделать что-нибудь, но не настолько, чтобы они ничего не хотели делать».
  • «Самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестировать в себя».
  • «Если вы входите в 1% самых счастливых людей в мире, вы должны думать о других 99%».
  • «В мире бизнеса самые успешные люди — те, кто занимается тем, что они любят».

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