Новый прогноз

В конце апреля Минэкономики представило правительству новый экономический макропрогноз на 2026–2028 годы, на основе которого должны формироваться параметры федерального бюджета. В новом прогнозе по сравнению с сентябрьской оценкой значительно снижена среднегодовая цена нефти марки Brent — с $81,7 до $68, а Urals — с $69,7 до $56 за баррель за 2025 год. Повышена оценка среднегодового курса рубля на 2025 год с 96,5 руб./$ до 94,3 руб./$. Снижены и темпы роста инвестиций в 2025 году — с 2,1% до 1,7%.

Инфляция в 2025 году оценивается в 7,6% на конец года, исходя из накопленной динамики конца 2024-го и начала этого года. В апреле предполагалось, что она приблизится к целевому показателю ЦБ, достигнув 4,5%. В министерстве полагают, что искомое ЦБ значение в 4% будет достигнуто в 2026 году.

Оценка роста ВВП в 2025 году по сравнению с сентябрьскими прогнозами сохранилась на уровне 2,5%, что, впрочем, ниже прошлогодних значений — 4,3%. Снижена и оценка роста на 2026 год — с 2,6% до 2,4%. В министерстве пояснили, что экономике «с такой базой расти такими темпами сложно», особенно учитывая продление периода жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

При сохранении исторически низкой безработицы в 2,5% вплоть до 2028 года Минэкономики ожидает довольно высоких темпов роста зарплат и доходов в реальном выражении (в 2025 году — 6,8% и 6,2% против 9,1% и 8,4% в 2024 году).

В сложившейся ситуации Минфин рассчитывает обойтись без неординарных мер при формировании госбюджета, пока не планирует закладывать в планы на 2026–2028 годы изменение цены отсечения нефти, доходы сверх которой пополняют ФНБ. Об этом заявил на брифинге 6 мая глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, дефицит увеличился до уровня прошлого года, а объем расходов — на уровень прироста ненефтегазовых доходов (829 млрд руб.), что соответствует бюджетному правилу.

«Если помните, у нас Фонд национального благосостояния должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 млрд руб. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 млрд руб. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит, не увеличивается и объем заимствований на рынке»,— сказал Антон Силуанов.