Внук Церетели стал и. о. президента Российской академии художеств

Президиум Российской академии художеств (РАХ) назначил внука Зураба Церетели Василия исполняющим обязанности президента. С 2009 года он занимал пост вице-президента РАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пресс-служба РАХ сообщила «Интерфаксу», что Василий Церетели будет занимать должность и. о. президента до проведения общего собрания членов академии. Оно назначено на 19 мая.

Зураб Церетели возглавлял Российскую академию художеств с 1997 года. 22 апреля художник и скульптор умер в возрасте 91 года. 47-летний Василий Церетели работает в РАХ с 2002 года, в состав президиума академии вошел в 2006-м. Он также занимает должность исполнительного директора Московского музея современного искусства, основателем и директором которого был Зураб Церетели.