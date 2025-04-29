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Коммерсантъ FM
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Внук Церетели стал и. о. президента Российской академии художеств

Президиум Российской академии художеств (РАХ) назначил внука Зураба Церетели Василия исполняющим обязанности президента. С 2009 года он занимал пост вице-президента РАХ.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пресс-служба РАХ сообщила «Интерфаксу», что Василий Церетели будет занимать должность и. о. президента до проведения общего собрания членов академии. Оно назначено на 19 мая.

Зураб Церетели возглавлял Российскую академию художеств с 1997 года. 22 апреля художник и скульптор умер в возрасте 91 года. 47-летний Василий Церетели работает в РАХ с 2002 года, в состав президиума академии вошел в 2006-м. Он также занимает должность исполнительного директора Московского музея современного искусства, основателем и директором которого был Зураб Церетели.

Фотогалерея

Прощание с Зурабом Церетели в Тбилиси

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Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Гром с телом скульптора

Гром с телом скульптора

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Церемония похорон

Церемония похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб в могиле

Гроб в могиле

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

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Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Гром с телом скульптора

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Церемония похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб в могиле

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

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