В Екатеринбурге начался суд по делу о массовой драке, закончившейся убийством

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в участии в массовой драке на улице Сухоложской в Екатеринбурге. В результате драки один человек погиб, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 20 апреля 2024 года обвиняемые, находясь около кафе Dalida, вступили в конфликт с компанией незнакомых мужчин. В ходе драки один из обвиняемых, Бахтовар Хусейнов, нанес смертельный удар ножом в сердце одному из потерпевших и ранил еще одного мужчину в живот. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь.

Бахтовару Хусейнову предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105). Кроме того, ему и остальным обвиняемым предъявлено обвинение в хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

«Сегодня прокурор озвучил обвинительное заключение. Ходжаев и Аюбов полностью признали свою вину, Кодиров — частично. Мансуров не признал. Хусейов частично признал свою вину в хулиганстве, а вот в убийстве и покушении на убийство — нет»,— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Судебное следствие продолжается.

Полина Щуцкая