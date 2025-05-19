ФАС выявила нарушения в доступе провайдеров в новостройки ПИКа

Федеральная антимонопольная служба выявила ограничения в доступе операторов связи в дома группы ПИК, сообщает пресс-служба ведомства. Жильцы квартир в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье на текущий момент могут подключиться лишь к «Ловителу».

Служба направила запросы в «Ловител» и десяти управляющим компаниям застройщика. Они должны предоставить обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома и предоставить данные о количестве поступвиших запросов от операторов. В случае, если информация подтвердится, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Информация о барьерах при получении доступа в дома группы ПИК появилась еще в марте. Позже глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство рассматривает введение ответственности для УК, которые не следуют нормам законодательства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «Почта Банк» выплатило в федеральный бюджет 500 тыс. рублей в качестве штрафа за рекламу без согласия абонента. К ответственности организацию привлекло Управление ФАС по Санкт-Петербургу, а суд поддержал постановление.

Андрей Маркелов