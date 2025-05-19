Липецкий «Прогресс» в 2024 году нарастил выручку до 48 млрд рублей

В 2024 году выручка липецкого АО «Прогресс» (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») выросла на 27% — с 38 млрд до 48 млрд руб. Чистая прибыль компании также увеличилась — на 26%, с 6,4 млрд до 8 млрд руб. Это следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Калашников Фото: Сергей Калашников

Себестоимость продаж компании составила 27,7 млрд руб. (годом ранее 20,9 млрд руб.). Прибыль от продаж общества увеличилась на 13%, с 9,2 млрд до 10,5 млрд руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 24%, с 6,6 млрд до 8,2 млрд руб. Кредиторская задолженность компании также увеличилась — на 44%, с 4,2 млрд до 6 млрд руб.

По данным Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году для производства детского питания и диетических пищевых продуктов. Уставный капитал — 804,1 млн руб. Гендиректор — Роман Рыбаков. По собственным данным компании, производительность предприятия — более 2 млрд единичных упаковок продукции в год.

В 2001 году «Прогресс» купила компания «Лебедянский», которая в 2008 году стала частью PepsiCo за $1,4 млрд. Однако «Прогресс» не входил в эту сделку, поэтому его развитие стала продолжать команда бывших владельцев «Лебедянского» — Ольга Белявцева, Николай и Юрий Борцовы. В конце сентября 2024 года источники «Ъ» сообщали, что владелец НЛМК Владимир Лисин мог выкупить производителя «Фрутоняни». Однако в ноябре стало известно, что Ольга Белявцева остается акционером «Прогресса».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Владимир Лисин вызвал "Фрутоняню"».

Егор Якимов