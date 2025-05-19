Майский коллапс в Пулково позволил заработать петербургским гостиницам

Нештатная ситуация с задержкой рейсов в Пулково, случившая в начале мая, позволила неплохо заработать петербургским гостиницам, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В пресс-службе Cosmos Hotel Group рассказали, что 6-7 числа принимали всех, кто заранее не бронировал проживание. В гостиницах, расположенных рядом с аэропортом, размещались пассажиры авиакомпаний, рейсы которых были задержаны или отменены.

Основной поток гостей приняли отели Cosmos Saint–Petersburg Pulkovskaya Hotel 4* и Cosmos Saint–Petersburg Pulkovo Airport Hotel 4*, пассажиров разместили в 104 номерах. Некоторые из них продлевали проживание.

Повышенную активность отмечали в известных петербургских гостиницах «Астории» и «Англетере». В последнем, по словам сотрудников, в указанные даты сняли 10-12 номеров. В «Астории» около 15 номеров забронировали у стойки респешена.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 6-7 мая из-за атаки беспилотников в ряде аэропортов России водили ограничения. Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы.

Андрей Маркелов