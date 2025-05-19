В Белгородской области за неделю пострадали 227 домов, восстановлены 334

За прошедшую неделю из-за обстрелов Белгородской области пострадали 227 частных домов и квартир. Ремонт был завершен в 334 поврежденных ранее. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю были повреждены восемь частных домов и три квартиры (всего — 11). Восстановлены шесть объектов ИЖС и четыре квартиры (всего — десять). Остаются в работе 76 жилых помещений (59 ИЖС и 17 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 34 частных дома и четыре квартиры (всего — 38). Ремонт завершен в 22 ИЖС и восьми квартирах (всего — 30). Восстановлению подлежат еще 206 объектов (172 частных дома и 34 квартиры).

В Валуйском округе повреждены восемь ИЖС. Расписки получены от собственников шести частных домов и одной квартиры. Отремонтировать предстоит еще 80 помещений (79 ИЖС и одна квартира).

В Грайворонском округе пострадали 12 частных домов и одна квартира (всего — 13). Восстановлены пять ИЖС и четыре квартиры. В работе остаются 190 объектов (104 частных дома и 86 квартир).

В Шебекинском округе повреждения получили 99 ИЖС и 58 квартир (всего — 157). Отремонтированы 88 частных домов и 190 квартир (всего — 278). Восстановлению подлежат 3 215 помещений (1 575 ИЖС и 1 640 квартир).

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, оценить ущерб от действий ВСУ в Краснояружском районе не позволяет оперативная обстановка. Она осложнилась в середине марта — с того момента еженедельные данные по восстановлению жилья не озвучиваются.

Неделей ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали 53 частных дома и квартиры, были восстановлены 212.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова