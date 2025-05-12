В Белгородской области за неделю пострадали 53 дома, восстановлены 212

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области со стороны Украины пострадали 53 частных дома и квартиры, восстановлены 212 поврежденных ранее. Об этом доложили главы приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю был поврежден один частный дом, отремонтировано шесть объектов ИЖС и четыре квартиры (всего — десять). В работе остаются 70 жилых объектов (54 частных дома и 16 квартир).

В Белгородском районе пострадали 33 ИЖС и пять квартир (всего — 38), восстановлены 18 частных домов и четыре квартиры (всего — 22). Предстоит отремонтировать еще 168 жилых помещений (138 ИЖС и 30 квартир).

В Валуйском округе разрушения получили четыре частных дома и две квартиры, расписки получены от собственников семи ИЖС и трех квартир (всего — десять). Восстановлению подлежат 74 жилых объекта (72 частных дома и две квартиры).

В Грайворонском округе повреждены три ИЖС и одна квартира, отремонтированы — четыре частных дома и пять квартир. В работе остаются 185 жилых помещений (96 ИЖС и 89 квартир).

В Шебекинском округе пострадали четыре частных дома, расписки получены от собственников 50 ИЖС и 111 квартир (всего — 161). Отремонтировать требуется еще 2 964 объекта (1 176 частных домов и 1 788 квартир).

С середины марта в Краснояружском и Ракитянском районах осложнилась оперативная обстановка, ряд населенных пунктов был отселен. Последствия атак будут уточнены после улучшения ситуации.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова