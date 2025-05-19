Львова-Белова: еще один ребенок вернулся в Россию с Украины

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила о возвращении с Украины в Россию 17-летней девочки. Церемония воссоединения состоялась при посредничестве Катара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам госпожи Львовой-Беловой, которые приводит «РИА Новости», семья девочки ранее проживала на Украине. После отъезда матери в Россию ребенок остался с отцом. В 2024 году он умер, девочка проживала со старшей сестрой. При участии аппарата омбудсмена и Международного Красного Креста ребенок вернулся к матери.

Предыдущая церемония воссоединения прошла 15 мая, в ее рамках 15-летнего мальчика из Херсонской области передали на Украину к отцу. Тогда же госпожа Львова-Белова сообщала, что аппарат омбудсмена помог воссоединиться 22 детям из 15 семей в России и 101 ребенку из 81 семьи на Украине. За какой период представлены данные — не уточняется.

Полина Мотызлевская