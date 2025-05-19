«Флорида» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал play-off НХЛ

Клуб «Флорида Пантерс» на выезде крупно обыграл — 6:1 — «Торонто Мейпл Лифс» в седьмом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и в третий раз подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв серию до четырех побед со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

У победителей заброшенными шайбами отметились Сет Джонс, Антон Лунделл, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Рейнхарт и Брэд Маршанд. Автором единственного гола «Торонто» стал Макс Доми. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20.

В полуфинале «Флорида» встретится с клубом «Каролина Харрикейнс», который в четвертьфинальной стадии одержал победу над «Вашингтон Кэпиталс» (4:1). Серия начнется в ночь на 21 мая на домашней площадке «Каролины».

Команда в третий раз подряд выходит в полуфинальную стадию play-off. В 2023 году «Флорида» вышла в финал, где уступила «Вегас Голден Найтс» (1:4). Через год клуб впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, одержав победу над «Эдмонтон Ойлерс» (4:3).

В другом полуфинальном противостоянии сыграют «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс», которые во втором раунде обыграли «Виннипег Джетс» (4:2) и «Вегас Голден Найтс» (4:1) соответственно. Первый матч серии пройдет в ночь на 22 мая в Далласе.

Таисия Орлова