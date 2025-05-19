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На «Ночь музеев» в Свердловской области сходили около 124 тыс. уральцев

Площадки всероссийской акции «Ночь музеев» на территории Свердловской области посетили около 124 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

По его словам, всего к акции присоединились почти 200 культурных учреждений области — музеи, галереи, креативные пространства и другие, при этом на площадках была представлена и дневная программа, кроме того, на многих из них были организованы онлайн-трансляции мероприятий. «"Ночь музеев" — всегда отличная возможность взглянуть на привычное с нового ракурса. Больше узнать в том числе и про наш Урал. Открыть для себя новые интересные места и вернуться туда уже после акции»,— сказал господин Паслер.

Напомним, «Ночь музеев-2025» прошла 17 мая в 63 муниципалитетах Свердловской области, в Екатеринбурге акция объединила 101 площадку. Темой года стал героизм и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее о том, какие мероприятия акции проходили в городах области в этом году — в материале «На Урале наступает "Ночь музеев"»

Ирина Пичурина

Фотогалерея

«Ночь музеев—2025» в Екатеринбурге

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Акция «Ночь музеев—2025» в Екатеринбурге. Очередь в Музейный клуб «Дом Агафуровых»

Акция «Ночь музеев—2025» в Екатеринбурге. Очередь в Музейный клуб «Дом Агафуровых»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев во время проведения экскурсии в креативном кластере Л52

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев во время проведения экскурсии в креативном кластере Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке русского авангарда в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Посетитель на выставке русского авангарда в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативное пространство &quot;Станция вольных почт&quot; (при храме Иннокентия Московского). Лекция об уральском андеграунде

Креативное пространство "Станция вольных почт" (при храме Иннокентия Московского). Лекция об уральском андеграунде

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Музей природы Урала

Музей природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Регистрация брака на площадке Музея истории органов ЗАГС Свердловской области

Регистрация брака на площадке Музея истории органов ЗАГС Свердловской области

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Посетители в креативном кластере Л52

Посетители в креативном кластере Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке &quot;Женские истории&quot; в Центре фотографии &quot;Март&quot;

Посетитель на выставке "Женские истории" в Центре фотографии "Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея &quot;Синара Арт&quot;. Экскурсия по выставке «Пересечения»

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства &quot;Иное наивное&quot; в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства "Иное наивное" в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-класс по изготовлению орудий труда бронзового века в Музее истории и археологии Урала

Мастер-класс по изготовлению орудий труда бронзового века в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея &quot;Синара Арт&quot;. Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музей природы Урала

Музей природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Очередь у входа в креативный кластер Л52

Очередь у входа в креативный кластер Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители в Музее С.С. Алексеева

Посетители в Музее С.С. Алексеева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея &quot;Синара Арт&quot;. Экскурсия по выставке «Пересечения»

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в выставочном пространстве Свердловского областного фильмофонда &quot;Немузей кино&quot;

Посетители в выставочном пространстве Свердловского областного фильмофонда "Немузей кино"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуры Большой Шигирский идол в Музее истории и археологии Урала

Посетители у древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуры Большой Шигирский идол в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке &quot;Женские истории&quot; в Центре фотографии &quot;Март&quot;

Посетитель на выставке "Женские истории" в Центре фотографии "Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке &quot;Неизвестная Куса&quot; в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Посетители на выставке "Неизвестная Куса" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зал &quot;Шигирская кладовая&quot; в Музее истории и археологии Урала

Зал "Шигирская кладовая" в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у кинопроектора 23-КПК-2 в выставочном простанстве Свердловского областного фильмофонда &quot;Немузей кино&quot;

Посетители у кинопроектора 23-КПК-2 в выставочном простанстве Свердловского областного фильмофонда "Немузей кино"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства &quot;Иное наивное&quot; в Центре &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства "Иное наивное" в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея &quot;Синара Арт&quot;. Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центр &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Центр "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Центр &quot;Эрмитаж-Урал&quot;

Центр "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея &quot;Синара Арт&quot;. Экскурсия по выставке «Пересечения»

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музей советского быта «Сделано в СССР»

Музей советского быта «Сделано в СССР»

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в Музее андеграунда

Посетители в Музее андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в Музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави»

Посетители в Музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

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Акция «Ночь музеев—2025» в Екатеринбурге. Очередь в Музейный клуб «Дом Агафуровых»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев во время проведения экскурсии в креативном кластере Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке русского авангарда в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативное пространство "Станция вольных почт" (при храме Иннокентия Московского). Лекция об уральском андеграунде

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Музей природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Регистрация брака на площадке Музея истории органов ЗАГС Свердловской области

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Посетители в креативном кластере Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке "Женские истории" в Центре фотографии "Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства "Иное наивное" в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-класс по изготовлению орудий труда бронзового века в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музей природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Очередь у входа в креативный кластер Л52

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители в Музее С.С. Алексеева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в выставочном пространстве Свердловского областного фильмофонда "Немузей кино"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуры Большой Шигирский идол в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке "Женские истории" в Центре фотографии "Март"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители на выставке "Неизвестная Куса" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зал "Шигирская кладовая" в Музее истории и археологии Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители у кинопроектора 23-КПК-2 в выставочном простанстве Свердловского областного фильмофонда "Немузей кино"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на выставке в рамках фестиваля наивного искусства "Иное наивное" в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Здесь можно остаться»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центр "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Центр "Эрмитаж-Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Галерея "Синара Арт". Экскурсия по выставке «Пересечения»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Музей советского быта «Сделано в СССР»

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в Музее андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в Музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Посетители в музее Уральского добровольческого танкового корпуса

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

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