На «Ночь музеев» в Свердловской области сходили около 124 тыс. уральцев

Площадки всероссийской акции «Ночь музеев» на территории Свердловской области посетили около 124 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

По его словам, всего к акции присоединились почти 200 культурных учреждений области — музеи, галереи, креативные пространства и другие, при этом на площадках была представлена и дневная программа, кроме того, на многих из них были организованы онлайн-трансляции мероприятий. «"Ночь музеев" — всегда отличная возможность взглянуть на привычное с нового ракурса. Больше узнать в том числе и про наш Урал. Открыть для себя новые интересные места и вернуться туда уже после акции»,— сказал господин Паслер.

Напомним, «Ночь музеев-2025» прошла 17 мая в 63 муниципалитетах Свердловской области, в Екатеринбурге акция объединила 101 площадку. Темой года стал героизм и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее о том, какие мероприятия акции проходили в городах области в этом году — в материале «На Урале наступает "Ночь музеев"»

Ирина Пичурина