На Урале наступает «Ночь музеев»

Более 180 площадок в 63 муниципалитетах Свердловской области будет задействовано 17 мая в акции «Ночь музеев—2025». Темой года стал героизм и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По прогнозам областного министерства культуры, «Ночь музеев» посетит более 300 тыс. человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2025 году темой ежегодной акции «Ночь музеев» стали «Герои». Она приурочена Году защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции «Ночь музеев» начнется с дневной детской программы на различных площадках: с 11:00 до 17:00 ее участники смогут переодеться в форму Красной армии времен Великой Отечественной войны, смогут посетить мастер-классы по рукопашному бою и строевой подготовке, попробовать полевую кухню или пройти курс молодого бойца (КМБ).

«Ночь музеев» — акция, приуроченная к Международному дню музеев. Впервые прошла в Берлине (Германия). Основная цель — показать возможности современных музеев, привлечь в них молодежь. С 2001 года приурочена к Международному дню музеев.

Акция «Ночь музеев» впервые была организована в России в 2002 году. В Екатеринбурге проходит с 2009 года. В 2024 году акция была посвящена семье, в Свердловской области ее посетили 155 тыс. человек. Среди самых посещаемых площадок Екатеринбурга: Музей истории Екатеринбурга (МИЕ), площадка театра «Провинциальные танцы» в здании бывшего кинотеатра «Колизей», экспозиция МИЕ на «Бажова, 124а», Ельцин-центр, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Музей природы, культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

Основная программа в Екатеринбурге пройдет с 18:00 до 2:00 на 101 площадке. Главным выставочным центром станет Дом Поклевских-Козелл (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера). В ходе открытия «Ночи музеев» здесь покажут спектакль «Тени наследия: неизвестные герои Урала», подготовленный Центром современной драматургии (ЦСД). «Это иммерсивное представление, которое расскажет нам об истории нашего края через шесть героев и символических образов»,— рассказал генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков сообщил, что для участников «Ночи музеев» разработана двухчасовая пешеходная экскурсия по Екатеринбургу «Маршрут Победы», проходящая по центральным улицам города. Она объединила объекты, связанные с историей Екатеринбурга в годы Великой Отечественной войны.

Еще один маршрут разработан с командой «Стенография», он объединил объекты уличного искусства.

По словам господина Маркова, 17 мая откроется фестиваль наивного искусства «Иное наивное». Работы 110 художников и 1100 произведений будут представлены на 16 площадках, включая «Эрмитаж-Урал», главное здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музей наивного искусства.

Выставочный центр «Эрмитаж-Урал» организует экскурсии по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» из собрания Государственного Эрмитажа, которые познакомят с жизнью Антверпена XVII столетия и центра Европы в первой половине XVII века.

В музейно-креативном кластере «Л52» завершится выставка «Портрет Екатеринбурга», созданная самими горожанами Екатеринбурга в рамках празднования Дня города 2024 года.

«Был объявлен open call, и зарегистрировалось около 300 любителей живописи, которые вышли со своими мольбертами на городские пространства. Их картины потом путешествовали по различным выставкам в других городах»,— рассказал Илья Марков.

В Музее истории Екатеринбурга будут проходить экскурсии и мастер-классы, в которых познакомят с историей города, его первыми заводами и больше расскажут о первых жителях. Одно из главных событий в музее — акустический концерт группы FunkPower.

В выставочном зале «Бажова, 124а» Белоярская атомная электростанция (БАЭС) представит виртуальный тур, созданный с помощью 3D-сканирования пространства, по машинному и реакторному отделению и по четвертому энергоблоку станции.

Одним из участников акции «Ночь музеев» стал Институт физики металлов имени Михеева, в котором пройдут экскурсии по исследовательским центрам, где сотрудники института раскроют детали работы ученых над Атомным проектом СССР.

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» проведет лекции и экскурсии. Одной из тем стала программа «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». В центре экспозиции – образы военных врачей и медсестер. Экскурсоводы расскажут, как шла война за жизни в тылу страны.

В Ельцин-центре предлагают на тему «Герои» взглянуть более широко.

«Жители эпохи — герои своего времени, они работают и отдыхают, творят, рефлексируют, заводят семьи, строят свою жизнь на фоне большой истории XX века. Об этих героях разных поколений мы поговорим в рамках программы в "Ночь музеев" – о людях на переломе веков, участниках войны, "шестидесятниках", о тех, кто жил в эпоху перемен»,— рассказали в Ельцин-центре.

Будут работать выставки «Право на отдых. Как в XX веке Россия училась отдыхать», «Владимир Куприянов. Возвращение времени», «Оттепель: фото на память». В 20.00 в зале Свободы Музея Бориса Ельцина состоится акустический концерт екатеринбургских музыкантов: выступят группа Wet Carpet, Василий Фадин и Виктор Солдатов из групп Anything Helps и Seven Shores.

В Музее андеграунда подготовлена программа «Герои свердловского андеграунда».

«С 1960-х годов художественное сообщество Свердловска начало проявлять свою независимость и уникальность через свои практики: экспериментальная живопись Виктора Махотина и Валерия Гаврилова, концептуализм художников Уктусской школы, объекты, перформансы и стрит-арт Б.У. Кашкина»,— напомнили в Музее андеграунда.

В его коллекции более 250 работ уральских художников самых разнообразных направлений и течений: примитивизм, экспрессионизм, сюрреализм, концептуализм, гиперреализм.

В рамках участия в «Ночи музеев» Уральский филиал Пушкинского музея впервые откроет свои двери в здании-памятнике конструктивизма ДК строителей (сейчас ТЦ «Сити-центр»). Первый проект на новой площадке называется «Клуб строителей: от деталей к вечности» и посвящен феномену советских клубов вообще и этому зданию в частности.

«Наряду с архивными материалами в экспозицию войдут работы современных художников: монументальные тканевые коллажи Елены Шаргановой, вышивки Елены Клейман, сайт-специфичные объекты Веры Кантор и Ирины Суворовой»,— рассказали в учреждении.

В рамках программы «Ночи музеев» можно будет погрузиться в историю свердловского конструктивизма и узнать о «зданиях-героях» Екатеринбурга.

Как рассказала директор Ирбитского историко-этнографического музея Юлия Речкалова, в Ирбите будут организованы обзорные экскурсии по старой части города. По ее словам, впервые в музее к проведению акции, оборудованы два новых зала: «Зал воинской славы» и «Ирбит в годы войны: тыл — фронту».

В Невьянске городской музей подготовил особую программу, посвященную Невьянской наклонной башне Демидовых, закрытую на реставрацию с 1 апреля. Возобновить экскурсии по ней планируют после окончания работ, к концу года.

Как рассказала заведующая отделом интерактивных музейных проектов Невьянского государственного историко-архитектурного музея Олеся Спиридонова, разработана новая экскурсия «Мастерство ремонта и таинство реставрации»: она освещает историю реставрации через башню.

«В рамках экскурсии посетители смогут узнать о уже проведенных реставрационных работах и тех планах, которые будут реализованы в дальнейшем»,— уточнила она.

По ее словам, в самом музее будут открыты экспозиции «Тыловой военный госпиталь в 1941–1945 годах» с применением интерактивных технологий и «Земская школа», где пройдут квиз и мастер-классы.

По прогнозам министерства культуры Свердловской области, «Ночь музеев» в регионе посетит более 300 тыс. человек.

Демид Лобанов