На модернизацию донского ЖКХ в 2025 году направят 18 млрд рублей

В Ростовской области на обновление и ремонт коммунальной инфраструктры планируется направить 18 млрд руб. Средства будут реализованы в рамках 23-х инвестиционных программ. Об этом завили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Согласно информации, средства будут выделены на капитальный ремонт и замену изношенных сетей тепло и водоснабжения и водоотведения, а также на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищно-коммунальной системы. Особое внимание будет уделено введению современных технологий мониторинга.

«В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в период с 2025 по 2027 год будет адресно использовано более 10 млрд руб. на строительство 9 объектов водоснабжения. А до 2030 года в регионе планируется построить и реконструировать 35 объектов»,– пояснила глава регионального министерства ЖКХ.

Параллельно будет производиться цифровая трансформация отрасли, в т.ч. актуализация федеральной платформы ГИС ЖКХ.

«Уже более 218 тыс. жителей региона установили это приложение. Оно дает возможность оплачивать ЖКУ без комиссии и очередей, передавать показания счетчиков, получать уведомления о сроках сдачи показаний и оплате. Кроме того, приложение позволяет направлять коллективные заявки в УК»,– рассказали в ведомстве.

Отдельного и пристального внимания требует проблема износа тепловых сетей в Ростовской области – он составляет 63 %. Зимние месяцы показали, что возникшая ситуация предполагает незамедлительное внедрение оперативных и эффективных решений, заключили в министерстве ЖКХ.

Валентина Любашенко