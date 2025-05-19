ФСБ задержала в Ставрополье подростков за подготовку нападений на полицию 9 мая

В Ставропольском крае задержаны девять местных жителей, подозреваемых в подготовке нападений на сотрудников полиции 9 мая. Все задержанные — россияне. По версии ФСБ, они являются приверженцами международной террористической организации. Какой конкретно, не уточняется.

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), один из задержанных — несовершеннолетний житель Андроповского района. В 2024 году он через Telegram якобы примкнул к террористам, а после вовлек в деятельность организации еще восемь человек, из которых семь — несовершеннолетние. По данным МВД, им от 14 до 17 лет. Молодые люди планировали напасть на полицейских в одном из муниципалитетов края, утверждает ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), ч. 1.1 ст. 205.1 РФ («Содействие террористической деятельности»). Все подозреваемые задержаны и отправлены под арест.