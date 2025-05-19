ФК «Ижевск» обыграл саратовский «Сокол-М» с отрывом шесть мячей в чемпионате ПФО

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» обыграл команду «СШОР Сокол-М» из Саратова со счетом 6:0 на стадионе «Зенит-Ижевск» в домашнем матче в рамках третьего тура чемпионата Приволжья, сообщает пресс-служба клуба. Это третья победа ижевских футболистов в этом сезоне.

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ФК «Ижевск» сохраняет вторую строчку в таблице МФС «Приволжье».Следующий матч клуба пройдет на выезде 24 мая в Чебоксарах против цивильской команды «БоМиК» на стадионе «Спартак».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что бывший заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации, политтехнолог Максим Тенсин стал руководителем ФК «Ижевск». Также было принято решение отказаться от слова «Зенит» в названии ФК.