ФК «Ижевск» обыграл саратовский «Сокол-М» с отрывом шесть мячей в чемпионате ПФО
Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» обыграл команду «СШОР Сокол-М» из Саратова со счетом 6:0 на стадионе «Зенит-Ижевск» в домашнем матче в рамках третьего тура чемпионата Приволжья, сообщает пресс-служба клуба. Это третья победа ижевских футболистов в этом сезоне.
ФК «Ижевск» сохраняет вторую строчку в таблице МФС «Приволжье».Следующий матч клуба пройдет на выезде 24 мая в Чебоксарах против цивильской команды «БоМиК» на стадионе «Спартак».
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что бывший заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации, политтехнолог Максим Тенсин стал руководителем ФК «Ижевск». Также было принято решение отказаться от слова «Зенит» в названии ФК.