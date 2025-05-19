Международный юридический форум в Петербурге посетят эксперты из более чем 80 стран

Эксперты из более чем 80 стран посетят Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), который проходит в Петербурге с 19 по 21 мая. Число участников форума достигнет четырех тысяч. В этом году мероприятие проводят под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, 2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, поэтому крайне важно хранить память о важнейших событиях истории, объективно оценивать их и противодействовать попыткам искажения исторических фактов.

Деловая программа ПМЮФ включает более 120 мероприятий, объединенных в десять тематических треков. На форуме обсудят совершенствования национальных законодательств, урегулирования споров, повышение эффективности управления и укрепления правовой культуры, внедрение цифровых технологий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель решил поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня.

Андрей Маркелов